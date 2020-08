Ministério Público quer que Jorge Jesus deponha contra Rui Pinto

O Ministério Público incluiu Jorge Jesus, atual treinador do Benfica e antigo treinador do Sporting, na lista de testemunhas da acusação contra Rui Pinto. Além de Jesus, o MP quer ainda que mais duas testemunhas, Paulo Nunes e Filipe Çelikkaya, técnicos da formação, deponham contra o hacker, indica o jornal Público.



Rui Pinto acedeu aos emails das três testemunhas e os detalhes do contrato de Jorge Jesus foram revelados pelo Football Leaks. Jesus não apresentou queixa contra o hacker.

Ver comentários