Ministério Público quer que Manuel Pinho continue preso em casa

O Supremo Tribunal de Justiça decide esta terça-feira sobre o pedido de "habeas corpus" para a libertação de Manuel Pinho, no âmbito do Caso EDP.O Ministério Público já se pronunciou e defende que o ex-governante deve continuar em prisão domiciliária.O advogado do ex-ministro da economia, Ricardo Sá Fernandes, defende que Manuel Pinho foi detido no dia 14 de dezembro de 2021, pelo que a sua privação de liberdade começou logo a contar nesse dia e não apenas no dia seguinte, quando foi proferido o despacho das medidas de coação que estipulou a prisão domiciliária.