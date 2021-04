Ministério Público quer Rui Moreira julgado no Porto no caso Selminho

O Ministério Público (MP) pediu, esta quinta-feira, no debate instrutório sobre o caso Selminho, que decorreu no Tribunal de Instrução Criminal do Porto, que Rui Moreira vá a julgamento.Para o procurador é claro que o autarca agiu em seu benefício e da família, em detrimento do município, no negócio dos terrenos da Arrábida. "A única parte que ganhou com isto foi a Selminho. A câmara não ganhou nada. O doutor Rui Moreira atuou em benefício seu e da empresa da sua família e fê-lo contra a lei", disse o procurador Nuno Serdoura.Já a defesa do autarca do Porto ataca o MP e diz que a acusação está assente "num processo de intenções, teorias e fabulações". Foi em dezembro do ano passado que o MP acusou Rui Moreira de prevaricação, num concurso aparente com um crime de abuso de poder, incorrendo ainda na perda de mandato, por alegadamente favorecer a sua imobiliária e a família, já durante o mandato.O autarca do Porto, que sabe no dia 18 de maio se vai a julgamento, fez questão de estar no debate instrutório e negou, mais uma vez, o crime. "Estou aqui de consciência tranquila", explicou.