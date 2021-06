O Ministério Público recorreu da decisão que absolveu a enfermeira Mariana Fonseca no caso do desmembramento de Diogo Gonçalves no Algarve.O caso remonta a março de 2020 e envolveu duas mulheres, Mariana Fonseca e Maria Malveiro, sendo esta última condenada a 25 anos de cadeia pelo homicídio do jovem.Para sustentar o recurso, o Ministério Público justifica que "houve erro notório na apreciação da prova por parte do Tribunal, e que, consequentemente, a arguida absolvida deve ser condenada em coautoria com a outra arguida no crime de homicídio qualificado".

Recorde-se que, após o homicídio, ambas as arguidas desmembraram o corpo da vítima e desfizeram-se do mesmo por várias zonas do Algarve, tendo sido condenadas em coautoria por um crime de profanação de cadáver.