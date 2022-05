O Ministério Público (MP) quer investigar as viagens frequentes que José Sócrates tem feito ao Brasil, por períodos mínimos de duas e três semanas, sem ter comunicado essas deslocações ao processo extraído da Operação Marquês.



No essencial, segundo apurou o CM, o MP deverá requerer à juíza desse inquérito que seja feita uma investigação às deslocações do antigo primeiro-ministro ao Brasil, para apurar se permaneceu no país mais do que cinco dias e se terá incumprido as obrigações decorrentes do termo de identidade e residência (TIR).









