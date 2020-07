Ricardo Salgado, alguns antigos administradores e quadros de topo do Banco Espírito Santo vão ser acusados, no início da próxima semana, por crimes cometidos na gestão do banco, os quais o terão levado à falência. Segundo informações recolhidas pela SÁBADO , a equipa de procuradores que há seis anos conduz a investigação já assinou o despacho final, que tem mais de três mil páginas.