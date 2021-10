Ministra da Saúde garante que eficácia e segurança das vacinas é igual em administração simultânea

A ministra da Saúde garantiu esta segunda-feira que não está previsto qualquer aumento de reações às vacinas com a administração simultânea das da gripe sazonal e Covid-19 e disse que o ritmo vai intensificar-se em novembro.

"Não é essa a expectativa, mas de qualquer forma qualquer vacina pode causar alguma reação e as pessoas devem estar atentas e contactar [os serviços de saúde] se isso acontecer", afirmou a governante, que falava após a vista que hoje fez ao Pólo do Centro Multidisciplinar Dor Beatriz Craveiro Lopes do Hospital Garcia de Orta, no Laranjeiro (Almada).

Marta Temido sublinhou ainda que a eficácia e a segurança das vacinas "permanece idêntica, seja em coadministração seja em administração separada".