Ministra pede "calma e prudência" na investigação sobre ataques informáticos às Forças Armadas

A ministra da Defesa disse esta sexta-feira que "as instituições estão a fazer o seu trabalho" relativamente aos indícios de ataques informáticos ao Estado Maior General das Forças Armadas (EMGFA), em investigação pelas autoridades e pediu "calma e prudência".

"Hoje estamos aqui para falar da cooperação com Cabo Verde, mas a única coisa que posso dizer é que as instituições estão a fazer o seu trabalho e devemos ter a calma e prudência e atenção para deixar que isso aconteça nas melhores condições", respondeu a ministra da Defesa Nacional, Helena Carreiras, quando questionada pela Lusa sobre a evolução deste caso.

A ministra falava no final de uma reunião com a sua homóloga de Cabo Verde, no forte de São Julião da Barra, e escusou-se a acrescentar mais dados.