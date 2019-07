Ministro Adjunto e da Economia lamenta a morte de Paulo Nunes de Almeida

O ministro Adjunto e da Economia lamentou esta quinta-feira a morte do presidente da AEP, Paulo Nunes de Almeida, afirmando que Portugal perde um "cidadão empenhado, toda a vida, na modernização da economia e na vitalidade do tecido empresarial"."Foi com uma enorme tristeza que tomei conhecimento da morte do dr. Paulo Nunes de Almeida", refere Pedro Siza Vieira, numa declaração escrita, na qual endereça as "mais sentidas condolências" à família e à Associação Empresarial de Portugal (AEP)."O país perde um cidadão empenhado, toda a vida, na modernização da economia e na vitalidade do tecido empresarial, e eu perco um amigo, pois tive a grande honra e o grato prazer de ter sempre contado com o seu conselho sensato e próximo", acrescenta o ministro.O presidente da AEP, membro do conselho geral da CIP - Confederação Empresarial de Portugal e presidente do conselho fiscal do FC Porto, Paulo Nunes de Almeida, morreu hoje aos 60 anos, vítima de doença.Nunes de Almeida, que dedicou mais de três décadas da sua vida à atividade empresarial e ao associativismo, era desde 2014 o 30.º presidente da AEP, tendo sido reeleito em 27 de junho de 2017 para um segundo mandato, que iria terminar em 2020.Além da presidência da AEP, Paulo Nunes de Almeida era membro do Conselho Geral da CIP e, desde 2008, presidente do Conselho Fiscal do FC Porto e da Futebol Clube do Porto - Futebol, SAD, tendo em 2012 sido distinguido com um Dragão de Ouro, na categoria de Dirigente do Ano, e desempenhando ainda funções em várias instituições nas áreas da cultura, solidariedade social, defesa do consumidor e desporto.