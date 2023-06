Ministro da Administração Interna anuncia plano para agravar penas a agressores de polícias

O ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, anunciou na manhã desta terça-feira, no Porto, que trabalha com a ministra da Justiça, Catarina Sarmento de Castro, num pacote legislativo que venha a agravar as penas dos detidos por agressões às forças de autoridade.

O anúncio surge em reação ao caso ocorrido ontem, numa dependência da Caixa Geral de Depósitos de Torres Vedras, onde quatro agentes da PSP foram violentamente agredidos por um grupo de pessoas da mesma família. Dois dos polícias tiveram mesmo de receber tratamento hospitalar.

"Da mesma forma que se punem agentes da autoridade que exacerbam as suas funções com civis, têm de se punir quem atenta contra os agentes das forças de segurança. É um atentado ao Estado de direito democrático", explicou José Luís Carneiro.

O governante acrescentou ainda que a PSP tomou a medida certa ao participar ao Ministério Público a existência de comentários racistas de utilizadores de redes sociais, num post colocado pela PSP a anunciar um curso de formação de oficiais.