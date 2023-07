O ministro da Administra- ção Interna discorda dos projetos-lei de PS e PSD (que entrou primeiro) que visam descriminalizar a detenção de droga para consumo independentemente da quantidade e que incluem as drogas sintéticas que tantos problemas causam na Madeira e Açores. Num parecer, a que o CM teve este domingo acesso, José Luís Carneiro aconselha “a que se não rompa com as soluções que a ordem jurídica nacional oferece em matéria de reação penal e contraordenacional”.









