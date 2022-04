O novo ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, comprometeu-se esta segunda-feira com a decisão do antecessor, Eduardo Cabrita, em fechar as portas do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. E, segundo o governante, o prazo é para manter: 12 de maio.



José Luís Carneiro recebeu esta segunda-feira os sindicatos das carreiras de investigação, fiscalização e administrativa do SEF.









