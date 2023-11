Ministro da Administração Interna garante mais PSP em zonas de maior perigo

"Vai haver mais polícias nas ruas, nos locais com ameaças e riscos para a segurança das pessoas", garantiu o ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, esta segunda-feira, na cerimónia do 156.º aniversário do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP. "O trabalho de proximidade é muito importante", acrescentou.O novo plano de prevenção e visibilidade da PSP prevê "a criação de esquadras do cidadão", espaços, por exemplo em juntas de freguesia, onde podem ser feitas participações de crimes.O ministro tem previsto "criar esse modelo em Lisboa e na Amadora" e que estas ‘esquadras’ vão permitir "libertar meios humanos" e reorganizar o dispositivo fixo. Tal deverá implicar o encerramento de esquadras fixas.Não há data para o novo plano entrar em vigor. "O objetivo era até ao final do ano, mas o País está confrontado com uma situação política diversa da que existia", disse José Luís Carneiro.