Ministro da Administração Interna manda encerrar bar onde ocorreu tiroteio no Porto

O novo ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, decretou o encerramento do ‘Bling Bling Bar’, no Porto, na sequência do tiroteio ocorrido na manhã de domingo.



O encerramento será por um período de seis meses, sendo que esta medida cautelar visa implementar medidas de segurança para evitar situações semelhantes.





A informação foi avançada pelo ministro a Rui Moreira, presidente da Câmara do Porto. Fonte da autarquia confirmou ao CM que Rui Moreira foi informado durante a manhã desta segunda-feira através de um telefonema.

Tal como foi noticiado, dois grupos rivais envolveram-se num tiroteio na manhã de domingo, à porta do bar, na Travessa de São Brás, perto da Igreja da Lapa, no Porto. Pelo menos uma pessoa foi baleada, tenso sido levada do local num carro particular.



As autoridades identificaram cerca de 50 pessoas. Os moradores queixavam-se há já muito tempo de problemas no bar.