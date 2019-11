Ministro da Defesa: "Crítica a aviões é conversa de café"

"Dizer que a nossa Força Aérea agora vai ter brinquedos que valem 827 milhões de euros, mas que a gente até podia fazer mais escolas e contratar mais professores... Isso são disparates, mas são disparates que vamos ouvindo não só em cafés, mas também na Assembleia da República."A crítica foi feita este sábado pelo ministro da Defesa, durante uma conferência promovida pela Associação de Auditores do Curso de Defesa Nacional, em Lisboa, sobre o papel de Portugal no Mundo na atual ordem mundial.Para João Gomes Cravinho, "dizer que não se deve investir em Forças Armadas enquanto houver necessidades na área da Saúde ou da Educação é uma postura difícil de compreender." O governante garante que as indústrias de Defesa já representam 3% do PIB nacional e que os gastos nesta área têm de ser vistos como "investimento".Cravinho destacou ainda o problema das alterações climáticas, que "são um ponto fundamental para o futuro, com impactos sobre a Defesa". "Na arquitetura das Forças Armadas, nas próximas décadas temos de repensar a resposta às alterações climáticas, numa vertente de duplo uso , civil e militar."O ministro da Defesa adiantou ainda que, a poucos dias do início da discussão do Orçamento do Estado de 2020, espera uma "evolução na continuidade", adiantando que haverá um aumento de verbas para o setor devido à nova Lei de Programação Militar, que já previa uma subida de 20 milhões de euros para o próximo ano.