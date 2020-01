Ministro da Defesa desvaloriza movimentos "tipo zero" nas Forças Armadas

O ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho, desvalorizou esta quarta-feira os movimentos de protesto, inorgânicos e anónimos nas Forças Armadas "tipo Zero" afirmando que "são praticamente inexistentes".

"Tenho visto referências na comunicação social sobre o aparecimento de movimentos tipo Zero nas Forças Armadas, mas é só na comunicação social. Não o sinto nas Forças Armadas. Francamente, são praticamente inexistentes", afirmou o ministro durante o debate na especialidade do Orçamento do Estado de 2020 (OE202) numa audição conjunta das comissões de Orçamento e da Defesa Nacional, na Assembleia da República, em Lisboa.

A questão tinha sido levantada por João Vasconcelos, do Bloco de Esquerda, afirmando que o Governo "não pode ficar cego, surdo e mudo" e responder às expectativas que são levantadas.

Na resposta, Gomes Cravinho afirmou que este tipo de atitude e o aparecimento destes movimentos "não corresponde minimamente ao que tem sido a impressão" que colheu "nestes 15 meses de convivência com as Forças Armadas".

Além do mais, o anonimato "não corresponde à maneira de ser" dos militares, justificou ainda.

Em 17 de janeiro surgiu um documento não assinado de um movimento que se autodenomina Militares Unidos contra a falta de aumentos ou promoções e de condições de segurança e em que se pede que os militares, praças, sargentos ou oficiais, mostrem o "descontentamento".

E apelavam a que não comparecessem nos refeitórios à hora de almoço ou ficassem na unidade até ao arriar da bandeira nacional, na terça-feira, véspera da apresentação do Orçamento do Estado de 2020 (OE2020) no parlamento, pelo ministro da Defesa Nacional.

A Associação de Praças das Forças Armadas apoiou e associou-se a este protesto simbólico, enquanto a Associação de Oficiais das Forças Armadas (AOFA) se demarcou embora tenha admitido compreender os motivos da iniciativa.

No final de 2019, a AOFA alertou para o aparecimento de movimentos de "tipo zero", a exemplo daqueles que surgiram nas forças de segurança, na PSP, neste caso na Marinha portuguesa.