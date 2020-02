Ministro da Defesa está no Brasil para conhecer futuros aviões militares KC-390

O ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, elogiou este sábado os aviões de transporte militar KC-390 Millenium - Portugal vai adquirir cinco para substituir os C130 - instantes depois de ter entrado, pela primeira vez, num protótipo da aeronave, na fábrica no Brasil.



"É muito entusiasmante poder entrar agora num KC-390. Nós estamos aqui com uma postura de clientes, mas sobretudo com uma postura de parceiros", disse o ministro. Portugal vai pagar 827 milhões de euros pelos aparelhos, que em parte são feitos no País.

