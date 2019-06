Ministro da Defesa: "Jogo de empresas privadas que fazem ‘gato-sapato' do País"

O Governo está refém de um "mecanismo disfuncional", o código dos contratos públicos, "que nos deixa à mercê do jogo de empresas privadas que fazem ‘gato-sapato’ do País", afirmou esta quarta-feira o ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, sobre a contratação de meios aéreos de combates a incêndios. Dos 60 previstos, só estão operacionais 33 (39 até ao final da semana).O governante, que respondia no Parlamento, lamentou ser "impossível lutar contra providências cautelares e outros mecanismos [postos pelas empresas que perdem os concursos] que paralisam os contratos". Há "cinco lotes de meios aéreos com providências cautelares" e outros aguardam visto do Tribunal de Contas, justificações de Cravinho para não estarem ao serviço as aeronaves previstas. Ainda assim "são mais nesta data do que em qualquer ano anterior".A solução tem sido o ajuste direto, já usado para 16 meios aéreos. "Estamos em condições de dar resposta às nossas necessidades", garantiu o ministro, sublinhando que a Força Aérea já trabalha nos contratos para 2020 e o objetivo é, em 2023, "estarmos livres de fatores que não controlamos".Cravinho disse ver "com a maior das reservas" a possibilidade de a inscrição no subsistema de saúde dos militares (ADM) passar a ser voluntária, mas mandou estudar o assunto. "Não me vou basear no ‘achismo’", disse.Dizendo ter conseguido "estancar a sangria de efetivos que se registou entre 2012 e 2016", o ministro afirmou já haver financiamento de 6,5 milhões para as peças de 30 mm que faltam nos patrulhões Sines e Setúbal e que estes "cumprem bem a maioria das missões" sem elas.