Ministro da Defesa sobre Tancos e mortes: "Há situações que não podem repetir-se"

O ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, avisou este domingo, na cerimónia do dia do Exército, em Setúbal, que "há situações que não podem repetir-se e que não se repetirão", referindo-se implicitamente a "processos ainda em curso", como o furto nos paióis de Tancos e a morte de dois instruendos dos Comandos."As lições aprendidas nos últimos dois anos são extremamente valiosas para todos", afirmou diante das chefias do ramo. "Terá de ser o Exército, no seu âmbito próprio, a trabalhar no sentido de apurar todos os factos e de identificar e incorporar todas as lições", disse João Gomes Cravinho.O ministro da Defesa Nacional destacou ainda o orgulho que os portugueses devem ter nas Forças Armadas e que é imperativo "ultrapassar os atuais 10,4% de efetivos femininos do Exército e criar todas as condições para que as mulheres possam dar um contributo mais denso à Defesa Nacional".João Gomes Cravinho sublinhou que a modernização do exército irá continuar a ser prioridade e, dirigindo-se aos soldados, prometeu "procurar respostas" e "criar incentivos financeiros, e de outra natureza, para recrutar e reter".O Exército empenhou este ano 11 mil militares em missões como o combate aos incêndios, com mais de 4700 patrulhas de vigilância, referiu o ministro. Também na crise dos combustíveis participaram 673 militares em 60 missões. Gomes Cravinho também referiu o empenhamento de militares em Moçambique e nos Açores."São as qualidades que vimos sempre no 1º sargento paraquedista Manuel Gonçalves cujo acidente fatal, em Beja, nos chocou profundamente e perante cuja memória nos curvamos", disse o ministro. Sublinhou o espírito de sacrifício dos militares, sem esquecer o soldado Camará, que perdeu as pernas num acidente em África.