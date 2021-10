O ministro da defesa, João Gomes Cravinho, foi este domingo vaiado por cerca de 500 ex-paraquedistas durante o protesto das comemorações do Dia do Exército que se realizam este domingo em Aveiro.



Os protestos acontecem porque os paraquedistas consideram "uma ofensa" serem proibidos de entoar o cântico dos paraquedistas, "Pátria Mãe", no desfile que se realiza neste dia e pelo facto de a boina verde - típica dos paraquedistas - não ser usada nesta cerimónia.

Ver comentários