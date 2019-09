A proposta de promoção de 4955 militares do Exército, Marinha e Força Aérea chegou ao ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, a 1 de julho e o governante concordou e remeteu para as Finanças logo dois dias depois, explicou esta quarta-feira ao CM fonte oficial do ministério.



O memorando dos chefes militares foi feito a 17 de junho. As promoções apenas foram aprovadas dias 18 (secretaria de Estado do Orçamento) e 20 (Administração) deste mês com efeitos só em novembro .

