Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ministro dos Negócios Estrangeiros vai hoje à Madeira

Santos Silva representa Governo e acompanha homólogo alemão.

12:27

O ministro dos Negócios Estrangeiros desloca-se esta quinta-feira à Madeira para manifestar a solidariedade do Governo para com as vítimas do acidente com um autocarro, que fez 29 mortos, e acompanhar o homólogo alemão, disse à Lusa fonte do ministério.



Augusto Santos Silva estará acompanhado pelo ministro dos Negócios Estrangeiros alemão, Heiko Maas, que viajará também esta quinta-feira para a Madeira com uma equipa de médicos, psicólogos e funcionários consulares para "falar com os afetados e agradecer a ajuda" portuguesa.



O Ministério dos Negócios Estrangeiros lamentou na quarta-feira à noite o "terrível acidente" que vitimou mortalmente 29 turistas alemães, apresentando "sentidas condolências" às famílias, ao povo e Governo da Alemanha.



"Lamentamos profundamente o terrível acidente que hoje ceifou vidas na Região Autónoma da Madeira. Apresentamos sentidas condolências às famílias atingidas e ao Povo e ao Governo da Alemanha", pode ler-se numa publicação na página oficial da rede social Twitter do ministério.



Heiko Maas agradeceu também o apoio dos "amigos portugueses" pela "grande preocupação e disponibilidade durante estas horas difíceis, em particular às equipas de salvamento locais".



Pelo menos 29 pessoas morreram no acidente com um autocarro que transportava turistas, alemães segundo as autoridades regionais, em Santa Cruz, na Madeira.



Uma das vítimas morreu no hospital central do Funchal, onde deram entrada 28 feridos, dois dos quais portugueses.



As vítimas mortais são 11 homens e 18 mulheres.