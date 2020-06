Ministro falha promessa de polo regional em Nelas

O Ministro da Administração Interna falhou com a promessa de criar em Viseu o polo regional de Proteção Civil do Centro."Vão existir cinco estruturas de coordenação regional. Estamos em articulação para que a do centro seja em Viseu", disse esta quarta-feira Eduardo Cabrita.Em Nelas, no 100º aniversário dos voluntários, a Liga de Bombeiros denunciou a falta de Equipamentos de Proteção Individual.