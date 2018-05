Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ministro participa no 'CM Não Esquece!'

Conferência na Covilhã debate ideias para evitar novas tragédias.

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, participa esta terça-feira na conferência 'CM Não Esquece! - Juntos Contra os Incêndios', na Covilhã, que contará também com a presença do professor José Massano Monteiro, engenheiro florestal, e do diretor-geral editorial do CM e CMTV, Octávio Ribeiro.



A conferência, de entrada livre, tem início às 11h00 no anfiteatro 8.1 - do Edifício de Engenharias da Universidade da Beira Interior (UBI), com a participação do professor António Fidalgo, reitor da UBI. É moderada por José Carlos Castro, diretor-adjunto do CM e da CMTV.



Trata-se da terceira conferência, de um total de 15, que o CM e a CMTV promovem para que sejam debatidos todos os problemas e desafios que envolvem os incêndios florestais. O objetivo é encontrar soluções que evitem tragédias como as de 2017, que fizeram pelo menos 114 mortes e causaram milhões de euros em prejuízos.



Esse desígnio foi explicado por Octávio Ribeiro na apresentação do ciclo de conferências: "Não podem morrer pessoas nos fogos", disse.



A iniciativa reuniu as ideias da sociedade civil e vai entregá-las ao poder político através de uma Moção Nacional. Entre as propostas estão a criminalização dos incendiários, a vigilância do território e a intervenção das forças militares, o ordenamento florestal e desenvolvimento económico do Interior, a limpeza de matas e a educação, formação e sensibilização das populações.