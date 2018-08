Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ministro vai averiguar receção a Marcelo em Monchique

Liga dos Bombeiros espera que responsável pela organização da cerimónia seja apurado.

Por Joana de Sales | 09:08

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, garantiu esta segunda-feira ao presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses que vai averiguar a quem coube a responsabilidade da organização da formatura que recebeu formalmente o Presidente da República, sábado, em Monchique.



A receção criou mal-estar entre os bombeiros, visto que não estiveram presentes elementos dos bombeiros. "A questão é que não se devem fazer cerimónias nestas coisas, seja o senhor Presidente, o senhor primeiro-ministro ou os ministros. Mas se acontecerem, então se está uma das forças, deviam estar todas", adiantou Jaime Marta Soares após a reunião com o ministro.



O presidente da Liga acredita que esta decisão não terá passado pelo poder político, ficando a aguardar a resposta do ministério. No entanto, não poupa críticas à única força presente na formatura.



"Foi uma atitude (dos GIPS da GNR) absolutamente desrespeituosa e humilhante perante os bombeiros portugueses", afirmou, acrescentando que por cada elemento da GNR presente deveriam estar 95 bombeiros, sendo esta a relação numérica das forças no combate ao incêndio.



Jaime Marta Soares espera que o responsável pela organização da cerimónia "pague as consequências", mas deseja "que não tenha sido a Proteção Civil".



O presidente da Liga dos Bombeiros revelou ainda que vai reunir com o ministro Eduardo Cabrita a 15 de setembro para debater a presença dos bombeiros na lei orgânica da Proteção Civil e o comando autónomo dos bombeiros.



O incêndio lavrou durante oito dias e atingiu os concelhos de Monchique, Silves, Portimão e Odemira. Consumiu mais de 27 mil hectares de floresta e foi combatido por 1400 operacionais.



O ministro da Administração Interna enviou cartas a todas as corporações a destacar o papel decisivo dos bombeiros.



PORMENORES

Água de Monchique

A fábrica da empresa Água de Monchique está fechada há mais de uma semana devido ao incêndio que varreu a serra. O prejuízo diário ronda os 60 mil euros.



Lagoa sem fogo de artifício

A Câmara de Lagoa cancelou os lançamentos de fogo de artifício que estavam previstos para o feriado de amanhã, em Ferragudo e na praia do Carvoeiro.



Prejuízos agrícolas

O Ministério da Agricultura está a fazer um levantamento dos prejuízos agrícolas e pecuários nas explorações afetadas em Monchique.