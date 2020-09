Mirone apanhado a fotografar mulheres na praia em Matosinhos

Um homem, de 47 anos, foi identificado pela Polícia Marítima de Leixões, este domingo à tarde, depois de ter fotografado com o seu telemóvel dezenas de mulheres que estavam em biquíni a apanhar sol no areal da praia da Agudela-Centro, em Matosinhos.Os banhistas, revoltados com o mirone, que chegou a tirar fotografias a mulheres que faziam topless, tentaram agredi-lo, tendo-o perseguido durante vários metros pelo areal.Foi elaborado um auto de notícia e o suspeito deverá agora ser presente ao Ministério Público, que ficará encarregue da investigação.O objetivo é perceber agora, na fase de inquérito, quais eram os motivos para estar a recolher as imagens ilícitas das mulheres e qual era o seu intuito final. O homem pode vir a ser acusado de um crime de gravações ilícitas.