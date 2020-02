Misic foi agredido com cinto na cabeça durante invasão à Academia do Sporting

"Fui agredido na cabeça com um cinto. Eles entraram logo a atacar", relatou esta terça-feira em tribunal Misic, ex-jogador do Sporting, que alinha agora no PAOK (Grécia).Bryan Ruiz, de 35 anos, também prestou depoimento, via skype, na 25 ª sessão do julgamento do ataque à Academia do Sporting. O antigo extremo dos leões confessou que, após o ataque, saiu do país com a família."Fiquei com medo e muito preocupado com a minha família", disse. O jogador confirmou ainda que nenhum dos atacantes tentou acalmar os ânimos. "Estávamos em choque. Os jogadores encolhiam-se para se protegerem", afirmou.Esta quarta-feira são ouvidos Doumbia e Rafael Leão. A audição de Bas Dost foi adiada por estar doente.