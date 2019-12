Missa do Galo e bacalhau para militares portugueses em missão

Desejo um feliz Natal a todos os portugueses, à minha família e amigos e em especial à minha madrinha, com a esperança de rápidas melhoras." Um desejo expresso ontem, a mais de 4600 quilómetros de distância, pelo primeiro-sargento David Graça, em missão na República Centro-Africana.Graças às tecnologias, a mensagem chega ao Comando Conjunto para as Operações Militares, em Oeiras, como se a RCA fosse ali ao lado, mas o militar, e outros 460 portugueses que se dividem também pelo Iraque, Afeganistão e Mali não vão estar a um passo de casa este Natal. Passam a época com "a família militar" e atenuam a saudade sabendo que estão a garantir "a segurança e o conforto" também dos seus.E mesmo em fusos horários diferentes e com temperaturas que não fazem lembrar o inverno, mantêm as tradições portuguesas. Em todos os teatros de operações está certa a Consoada com direito a bacalhau.No Iraque, onde se encontram 34 militares do Exército, haverá "Missa do Galo e atividades natalícias para fazer esquecer um pouco a distância", contaram ao, durante uma videochamada. E, na RCA, nem a árvore de Natal falta para os 195 operacionais, repartidos em duas missões, mas que garantem que o mais importante é terem "a família no coração". Já no Mali, "o espírito lusitano", e a Consoada são partilhados com outras 27 nações.As missões na República Centro-Africana, no Afeganistão, Iraque e no Mali são atualmente formadas por 461 portugueses, que partiram entre setembro e novembro deste ano."Quero felicitá-los pelo trabalho extraordinário que fizeram no ano 2019, em prol da Paz e segurança no Mundo. Desejo-lhes um feliz Natal", afirmou o almirante Silva Ribeiro, chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas.