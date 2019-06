Míssil volta a ser disparado dez anos depois

Dez anos depois, a Marinha voltou a lançar mísseis dos seus navios durante um exercício.O Contex-Phibex, que terminou esta sexta-feira, foi o maior treino naval multinacional dos últimos dois anos, organizado por Portugal, que ao longo de 10 dias contou com as congéneres espanholas, francesas, italianas e dos Estados Unidos.O exercício teve a participação de 1700 militares e o disparo de três mísseis Seasparrow foi o ponto alto.Ontem, a fragata ‘Álvares Cabral’ zarpou de Setúbal com o ministro da Defesa a bordo, para demonstrações da capacidade naval anfíbia.João Gomes Cravinho admitiu ainda não saber quando é que os novos patrulhas oceânicos vão entrar ao serviço."Ao longo dos próximos anos vamos adquirir e construir seis navios e vamos agora trabalhar nos contratos e na adjudicação", explicou.