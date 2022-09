Na freguesia de Campo Raso, na ilha do Pico, nos Açores, as câmaras e cães afastam os vizinhos do duplo homicida alemão. O homem diz ter incendiado os corpos das duas vítimas. Durante a investigação, foram encontradas cinzas e roupa e este não terá sido o primeiro crime cometido naquela casa.



Uma morte do passado atormenta os moradores de Campo Raso.









