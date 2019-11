Mistério de brasileira desaparecida em Coimbra já dura há um ano

O estranho desaparecimento de uma mulher brasileira de 32 anos, que foi vista pela última vez há um ano, levou esta quinta-feira várias pessoas a fazer uma vigília na praça da República, em Coimbra, "para não deixar cair o caso [que ainda é investigado pela Polícia Judiciária] no esquecimento".Rosiney Oliveira vivia na Ega, Condeixa-a-Nova, no alojamento de um restaurante onde trabalhou algumas semanas. Com ela, quando deixou de ser vista, levou apenas os documentos pessoais, o telemóvel e um pequeno saco de viagem. Para trás deixou duas malas com roupas, calçado e material de higiene pessoal. Apesar de ter levado o telemóvel, não falou mais com as amigas e a família.A vigília foi um ato simbólico promovido pelo Grupo Vozes no Mundo, que tem sido ativo desde o seu desaparecimento."A intenção é solidarizarmo-nos com a família da Rosiney, que está no Brasil sem condições de acompanhar a investigação", diz Luiza Abi-Saab, do movimento, que em Coimbra é constituído por alunos brasileiros da universidade.