Um incêndio deflagrou esta quarta-feira num povoamento florestal na freguesia de Urrô, em Arouca.O alerta foi dado às 15h14. De acordo com fonte oficial do CDOS de Aveiro, até ao momento não há registo de feridos ou de habitações em risco.Encontram-se no combate às chamas 203 operacionais, apoiados por 61 viaturas e cinco meios aéreos.Os bombeiros estão a ter algumas dificuldades no combate a este fogo devido aos difíceis acessos à zona.Em atualização