A Polícia de Segurança Pública apreendeu 1258 doses de haxixe que estavam dentro de uma mochila abandonada numa escola, no largo de Mompiller, no Porto.Os funcionários do estabelecimento de ensino chamaram a Escola Segura, esta quinta-feira, quando se aperceberam da mochila abandonada.A droga foi apreendida e as autoridades procuram o proprietário da mala.