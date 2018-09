Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Momentos de terror durante assalto a casa de autarca em Lousada

Gang encapuzado e violento entrou na habitação pelas 04h00.

Por Nelson Rodrigues | 08:40

Foram dez minutos de terror. Os quatro ladrões entraram encapuzados na casa do ex-presidente da junta de Alvarenga, em Lousada, na madrugada de terça feira, e dirigiram-se ao quarto onde José Morais, de 54 anos, dormia com a mulher - assim como à divisão onde estavam a filha e o marido desta.



Ao tentar evitar que roubassem um fio em ouro, José foi espancado por um dos assaltantes que trancou os quatro familiares num quarto. O grupo fugiu com artigos avaliados em mais de seis mil euros. O ataque aconteceu às 04h00.



Para entrarem, os ladrões estroncaram as portadas de uma janela. De forma a evitarem que a família tentasse pedir socorro, partiram logo os telemóveis das vítimas com martelos. O antigo autarca e a mulher foram hospitalizados.



"Estamos completamente traumatizados. Eles entraram no quarto, acenderam as luzes e exigiram-nos o cofre.



‘Mas nós não temos cofre’ comecei a gritar e um deles disse-me: ‘Ou estás calada ou ponho-te já a dormir aqui’. Agora, até estou medicada e o meu marido está muito mal", disse Rosa Campos, ainda assustada.



O grupo - um deles com uma pistola - roubou um fio com crucifixo, um relógio de ouro, 657 euros, um saco com moedas, um LCD e um portátil.



Fugiram pela porta principal da casa em direção a um carro parado num dos acessos à A42.



Na rua, junto à casa, ficou um quinto assaltante. "O vizinho ouviu os meus gritos e quando veio à rua e viu logo um.



Gritou: ‘Vagabundos, o que estão aí a fazer?’ e eles fugiram", contou Rosa.