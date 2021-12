Os perfis que criava nas redes sociais mostravam a imagem de um rapaz, mas atrás do computador escondia-se um homem, atualmente com 31 anos, que se fazia passar por criança para se aproximar das vítimas, meninas entre os 11 e os 15 anos. O objetivo era convencê-las a enviarem fotografias e vídeos nuas e em poses sexuais, segundo é descrito na acusação do Departamento de Investigação e Ação Penal de Coimbra.