O monitor de um ginásio em São João da Madeira foi apanhado, pela irmã da vítima, a violar uma menina de 13 anos que tinha conhecido no ginásio onde até ontem trabalhava. De imediato foi apresentada queixa na Polícia Judiciária do Porto - que em poucas horas avançou para a detenção do pedófilo, de 37 anos.