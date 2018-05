Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

'Mono do Rato' vetado pelo Ministério Público

Pedido ao Tribunal para que seja declarado nulo o licenciamento da construção em Lisboa.

Por Francisca Genésio | 09:49

O 'Mono do Rato', nome pelo qual ficou conhecida a obra projetada para o gaveto formado pela rua do Salitre, rua Alexandre Herculano e largo do Rato, em Lisboa, poderá não ser construído.



Em causa está um pedido do Ministério Público (MP) ao Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa para declarar nulo o licenciamento da construção do edifício. Em comunicado, o MP explica que na base do pedido estão "questões jurídicas relacionadas com a insuscetibilidade de afetação do edifício à atividade hoteleira, a reconversão do espaço público, o acentuar do isolamento da vizinha Sinagoga", bem como o acesso de pessoas com deficiência e mobilidade reduzida.



A Câmara de Lisboa foi notificada na terça-feira e está a avaliar a situação. Segundo Manuel Salgado, responsável pelo pelouro do urbanismo, a notificação do MP "levanta duas questões: uma impugna o ato de licenciamento de 2005 e outra que condena o município a declarar nulidade do processo".



Em março, o Parlamento rejeitou que a Câmara adquirisse o prédio de forma a construir um jardim. Um mês antes, o autarca de Lisboa, Fernando Medina, confessou não gostar do projeto "naquele sítio", acreditando que a obra representa uma "rutura naquele local". O licenciamento do projeto foi aprovado em 2005 e deferido em 2010. Previa a construção de um edifício para habitação.