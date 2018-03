Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

‘Monstro’ agride e abusa dos filhos

Emigrante português foi condenado a 15 anos de prisão por um tribunal do Luxemburgo.

Por M.C. | 09:17

Um emigrante português foi condenado a 15 anos de prisão efetiva por um tribunal do Luxemburgo, que deu como provadas inúmeras agressões físicas e até sexuais do arguido sobre vários membros da família.



A decisão foi proferida na quarta-feira. Segundo a imprensa local, o magistrado que julgou o processo garantiu ter "tocado no fundo de um verdadeiro horror familiar".



Acusado de anos a fio de agressões, o emigrante português terá mesmo violado pelo menos duas filhas, desde que estas eram menores.



A companheira, que terá descoberto os abusos do marido, era espancada com muita frequência para não efetuar qualquer denúncia.



O arguido aguarda trânsito em julgado da pena em prisão preventiva.