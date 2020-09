Manteve-se esta sexta-feira em silêncio, no início do julgamento, em Leiria, o homem de 75 anos que responde por 629 crimes de abusos sexuais. Elmano Nobre, que ficou conhecido como ‘monstro das Caldas’, cidade onde ocorreram os abusos, não explicou os crimes e só falou para dizer ao juiz que está internado no Hospital-Prisão de Caxias por razões de saúde. Para o primeiro dia, foram chamadas 20 testemunhas.









O acusado é suspeito de abusar sexualmente das crianças entregues ao cuidado da sua mulher, com 51 anos, que também foi acusada dos crimes, em coautoria. Os dois estão casados há 25 anos.

O agressor foi detido em novembro do ano passado por atos sexuais de relevo com uma criança de sete anos. Já tinha antecedentes criminais por abusos a crianças - foi condenado a quatro anos em 2012, pena suspensa. Foi durante a investigação que se descobriu a real extensão dos abusos levados a cabo pelo idoso, que aproveitava as ausências da sua mulher em casa para atacar os menores.





Três crianças, alegadas vítimas do agressor, foram ouvidas para memória futura durante a fase de inquérito, para evitar que tivessem de estar frente a frente com o acusado. O julgamento é à porta fechada.