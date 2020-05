Monstro do Barreiro atacou avó à cajadada

O homem de 33 anos que está preso desde sexta-feira, após ter sido detido pela GNR em Fronteira, Portalegre, por ter espancado à cajadada a avó de 95 anos, e um tio deficiente mental, é Bruno Costa. O ‘Monstro do Barreiro’, diagnosticado com esquizofrenia, é suspeito de durante mais de uma década ter perseguido mulheres.Só em 2018, e após uma sucessão de queixas de mulheres contra ele, que relatavam ameaças, injúrias, e até agressões, é que a PJ de Setúbal recebeu delegação da investigação do Ministério Público e prendeu Bruno Costa.Uma juíza do tribunal do Barreiro soltou-o, obrigando-o a sair daquele concelho. Em meados do ano passado começou a ser julgado no tribunal de Almada, com pelo menos 60 mulheres a acusá-lo. O processo ainda decorre, já que faltam ouvir várias das 30 vítimas.O ‘Monstro do Barreiro’ mudou-se para Fronteira em dezembro de 2018, e foi morar com a avó e um tio, que se queixaram dele à GNR, acusando-o de agressões. No final da semana passada, Bruno Costa exaltou-se e agrediu ambos com um cajado. A GNR prendeu-o e está agora em prisão preventiva.