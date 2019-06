Bruno Santos, que ganhou a alcunha de ‘monstro do Barreiro’ por ameaçar e agredir mulheres nas ruas e persegui-las online, voltou às redes sociais para coagir as vítimas.A denúncia surgiu esta segunda-feira na página de Facebook do movimento ‘Acção Contra Violência de Género-Barreiro’, um grupo surgido para dar voz às vítimas do ‘monstro do Barreiro’.Segundo a mensagem esta segunda-feira publicada é "intolerável que o julgamento deste homem já vá no terceiro adiamento".