Montenegro acusa Governo de "deitar ao lixo" trabalho da comissão independente sobre novo aeroporto de Lisboa

O presidente do PSD acusou esta segunda-feira o Governo de "deitar ao lixo" o procedimento acordado para a localização do futuro aeroporto de Lisboa, assegurando que não vai envolver-se em nenhuma solução antes de a comissão técnica independente se pronunciar.

À margem de uma visita ao Hospital Garcia de Orta, em Almada (Setúbal), Luís Montenegro foi questionado sobre as declarações do secretário de Estado da Conservação da Natureza e Florestas, João Paulo Catarino, que, segundo o jornal Mirante, defendeu que o novo aeroporto de Lisboa "fará muito mais sentido" na região de Santarém e apelou a que o PSD se envolva e ajude a defender essa localização.

"Eu não tenho interesse nenhum em nenhuma localização, o meu único interesse é que o país faça a melhor escolha e a melhor opção e que os recursos públicos sejam bem gastos", assegurou o presidente do PSD.

Montenegro considerou que estas palavras, "mais do que desafio ao líder do PSD, são um desafio à autoridade política do primeiro-ministro", até porque surgem depois de o ministro João Galamba ter considerado que Santarém "é longe" para ser o novo aeroporto de Lisboa.

O líder do PSD salientou que estes governantes "subscreveram ou anuíram" à resolução do Conselho de Ministros que constituiu uma comissão técnica independente para fazer uma avaliação ambiental estratégica que vai comparar soluções de localização e "habilitar o poder político" a decidir, uma metodologia acordada entre Governo e sociais-democratas há cerca de um ano.

"Como é que andam a digladiar-se na praça pública para a terra que lhe dá mais jeito porque são as suas origens ou porque são localizações onde têm interesses?", questionou, apelando ao primeiro-ministro que ponha "ordem na casa"

Questionado se o PSD não se vai comprometer com nenhuma solução aeroportuária, Montenegro respondeu que, no final do trabalho da comissão, o partido "irá analisar e tomar uma posição".

"Se vai ser ou não consensual com a do Governo, não lhe sei dizer", afirmou, assegurando que não se irá envolver antes do final do processo.

"Era o que faltava!(...) Não tenho nenhum interesse, o PSD não tem nenhum interesse, acho bastante insólito que o Governo que decidiu lançar este procedimento esteja a deitá-lo ao lixo, a desvalorizá-lo e a dizer que, independentemente das conclusões, a decisão já está tomada", criticou.