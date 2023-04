Um incêndio na rua do Teixo, no bairro da Mãe d'Água, em Bragança, destruiu uma moradia que estava desabitada.O alerta foi dado às 04h55 da madrugada deste sábado, revelou o CDOS de Bragança.No local estiveram 14 operacionais apoiados por 6 viaturas incluindo a da PSP de Bragança.Ainda estão a ser investigadas as causas do incêndio.