Morador alerta autoridades para corpo a boiar no rio Lis

O corpo de uma mulher, com cerca de 50 anos, foi este domingo encontrado por um morador, pouco antes das 11h00, a boiar no rio Lis junto à ponte da rua Rossio dos Borges, Leiria. A testemunha chamou as autoridades, que desencadearam uma operação de resgate do cadáver.A Polícia Judiciária esteve no local a recolher indícios, mas osabe que, até domingo ao final da tarde, não existiam pistas que indiciassem crime.A PSP foi forçada a criar um perímetro de segurança em torno do local, para afastar as dezenas de mirones que se iam aproximando e juntando.Questões como a razão que levou a mulher àquele local e qual a causa da morte ficarão agora a aguardar pelos resultados da investigação e da autópsia, que irá decorrer no Instituto de Medicina Legal de Leiria.