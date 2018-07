Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Morador apanha ‘mulher-aranha’

Ladra, de 44 anos, escalou por andaimes até à varanda, em Lisboa.

Por Sara G. Carrilho | 01:30

Uma mulher, de 44 anos, foi detida pela PSP depois de assaltar uma residência, em São Domingos de Benfica, Lisboa, no domingo à tarde, na qual entrou por escalamento e com a ajuda de andaimes de obras. A ‘mulher-aranha’, com antecedentes pelo mesmo crime e outros furtos, foi apanhada pelo dono da casa, morador de 27 anos que a entregou à PSP.



O alerta foi dado à polícia pelas 16h45. A mulher conseguiu aceder a um quarto da habitação através de uma varanda – e rapidamente guardou numa mochila vários relógios, perfumes, roupa, sapatos e óculos de sol. Mas o proprietário estava em casa, na sala, e ouviu barulhos no quarto.



Quando o homem entrou na divisão, já a assaltante tinha guardado todos os bens da vítima e preparava-se para fugir com a mochila cheia de artigos furtados.



Mas o homem agarrou-a, manietou-a e chamou logo as autoridades. Agentes da PSP acorreram, rapidamente, ao local e detiveram a assaltante. A mulher foi levada para a esquadra, passou a noite sob detenção e foi ontem presente a um juiz de instrução criminal, para lhe serem decretadas as medidas de coação, que ainda não eram conhecidas até à hora de fecho desta edição.



Ao que o CM apurou, a assaltante é toxicodependente e não tem qualquer tipo de trabalho.



Nos últimos meses, a ‘mulher-aranha’ foi responsável por pelo menos outro furto numa habitação pelo mesmo método – e também com auxílio de andaimes – e tem ainda vários antecedentes criminais por furtar carteiras, malas e telemóveis.