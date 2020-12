Morador ateia incêndio em prédio em Espinho

Um prédio teve de ser evacuado, no sábado à tarde, devido a um incêndio provocado por um morador do edifício, na rua Quinta de Paramos, em Espinho. O autor das chamas, um homem de 54 anos, foi detido pela PSP. Dezasseis moradores inalaram fumo mas foram apenas assistidos no local.



O fogo deflagrou às 19h35 depois do morador do rés do chão ter incendiado a sua roupa no hall de entrada. O prédio ficou totalmente tomado pelo fumo e os moradores tiveram de deixar as suas casas. Uma idosa foi mesmo resgatada pelos bombeiros quando dormia na cama. Não houve desalojados.

Ver comentários