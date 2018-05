Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Morador fica ferido ao salvar casa de fogo

Orlando Ribeiro, de 67 anos, pegou em mangueira para apagar chamas na cozinha em Baião.

Por Ana Isabel Fonseca | 09:29

Quando viu as chamas a consumirem o interior da cozinha de sua casa, este sábado de manhã, em Avezudes, Santa Maria do Zêzere, concelho de Baião, Orlando Ribeiro, de 67 anos, decidiu pegar numa mangueira e apagar sozinho o fogo. A vítima - que perdeu a fala na sequência de um grave problema de saúde - foi auxiliada por duas moradoras, mas recusou deixar a casa, com medo que o fogo tudo destruísse. O homem ficou ferido por inalação de fumo e foi transportado para o hospital de Penafiel.



"Ele andava lá dentro com a mangueira a tentar apagar o fogo, sozinho, mas aquilo era tanto fumo que só se via já os azulejos a cair. O Orlando estava todo preto e nós dissemos : "Saia daí que você vai morrer, vai ficar aí queimado", contou ao CM Maria Miranda, uma das vizinhas que auxiliou o homem, pegando, a certa altura, ela mesmo na mangueira para combater o fogo.



A vítima - que vive sozinha - só foi retirada já pelos bombeiros de Santa Marinha do Zêzere. "Tentámos que ele saísse dali, mas ele recusou sempre. Queria ter a certeza de que a casa ficava bem. Foi levado para a ambulância e estiveram a prestar-lhe assistência porque ele respirou muito fumo", disse Odete Ribeiro, outra das moradoras que tentou ajudar o vizinho e que chamou a corporação.



Os bombeiros já só fizeram ações de rescaldo, uma vez que Orlando tinha mesmo conseguido dominar as chamas, cuja origem está por apurar. A GNR também foi ao local.