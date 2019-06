Morador fica ferido após incêndio em casa em Tavira

Um homem, de 40 anos, ficou este sábado de madrugada ferido, com queimaduras num braço e por ter inalado fumos tóxicos, na sequência de um incêndio que destruiu a cozinha do apartamento onde reside, em Tavira. As restantes divisões ficaram inabitáveis. Os bombeiros municipais locais conseguiram evitar que o fogo atingisse outros apartamentos. A PSP está a investigar o caso.O alerta foi dado pelas 05h00 e dava conta de um incêndio num apartamento de um prédio na rua Poeta Fernando Pessoa, na cidade de Tavira. Segundo o CM apurou, o fogo terá começado na cozinha, que acabou por ficar totalmente consumida pelas chamas. No entanto, o fumo intenso estendeu-se às outras divisões do apartamento e tornou o espaço inabitável. A única vítima do incidente, que reside sozinha, teve de ser transportada para o Hospital de Faro com ferimentos que, ainda assim, não foram considerados graves."Reparei em todo o aparato que se passava lá fora e fui à rua. O meu vizinho estava todo preto, coberto de fumo, e tinha queimaduras num dos braços", contou aouma das vizinhas.A rápida intervenção dos dez operacionais dos Bombeiros Municipais de Tavira que estiveram no local e que também prestaram assistência à vítima levou a uma extinção rápida das chamas, evitando que houvesse propagação para outros apartamentos vizinhos.Para além dos bombeiros, no local esteve ainda uma patrulha da PSP, que está agora a investigar as causas do incêndio.