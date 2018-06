Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Moradora recebe fatura para pagar 715 euros de água

Valor exorbitante é relativo ao mês de abril e deixou Ana Rocha em estado de choque.

01:30

Eu ainda nem acredito nesta situação. Tenho andado doente desde que abri aquela carta". Tem sido este o estado de Ana Maria Rocha, de 55 anos, reformada por invalidez, desde que no passado mês de abril recebeu a fatura da água para pagar.



Aparentemente era mais uma conta para saldar, Ana Rocha, residente na freguesia do Aldoar, no Porto, ficou em choque, ao ver o valor de 715,24 euros, relativo a gastos de água apenas num mês.



A moradora reclamou para as Águas do Porto, mas até esta segunda-feira não só não encontra motivo para tal situação, como está prestes a ver a água cortada por falta de pagamento.



"Liguei para a Águas do Porto, para perceber este valor, expliquei que não tinha jardins, perguntaram se tinha carros e eu disse que não. Responderam que não percebiam o que se passava, mas que se era esse o valor na fatura, então tinha de pagar", contou Ana Rocha, que, apesar de informada de que o problema, para ser analisado, tinha de efetuar primeiro o pagamento do valor, não se conformou com a situação.



A convicção de que algo de estranho se passava ficou mais forte, após a visita de um picheleiro e dois fiscais da Águas do Porto que, segundo a queixosa, a aconselharam a reclamar.



"Disseram que o contador estava bem e o cilindro também. Chegaram, inclusive, a afirmar que aqueles valores não podiam corresponder à realidade, pois, para gastar tanto, era preciso encher, por exemplo, uma sala dez vezes com água", disse.



O CM contactou, via telefone, a companhia Águas do Porto, que remeteu esclarecimentos via mail, mas não obtivemos resposta até ao fecho da edição.