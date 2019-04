Moradora sobre queda de grua no Porto: "Poderia ter sido uma grande tragédia"

Grua cai sobre nove casas nas Fontainhas e deixa jovem casal com filha bebé desalojado.

Por José Eduardo Cação | 09:59

Estava no quarto a fazer a cama e ouvi um estrondo enorme. Foi por sorte que a minha casa só ficou afetada no telhado e com algumas brechas porque isto poderia ter sido uma tragédia", disse ao CM Lucinda Loureiro, moradora de uma das nove casas - quatro devolutas - atingidas por uma grua que caiu, este sábado ao início da tarde, na rua da Corticeira, nas Fontainhas, Porto.O cesto da grua destruiu o sótão de um dos edifícios, deixando a habitação de um jovem casal, com uma bebé de cerca de um ano, sem tecto. Ninguém ficou ferido. A remoção da estrutura será uma operação para várias horas ou dias.

Rui Moreira, o presidente da Câmara do Porto, recorda que este foi o segundo acidente semelhante só este ano - após a queda de uma grua da mesma empresa, a 10 de fevereiro, na rua da Torrinha - e ordenou a fiscalização de todas as gruas instaladas na cidade."São equipamentos colocados em espaço privado por empresas sujeitas a termos de responsabilidade, mas estes, pelos vistos, são insuficientes. Iremos tomar medidas e pedir ao Governo a alteração das regras", disse este sábado o autarca, no local do acidente.A estrutura que tombou estava a ser utilizada na reconstrução de um edifício destinado a alojamento local. "Está errado tirarem as pessoas que nasceram aqui para darem alojamento aos turistas", lamentou uma familiar do casal desalojado - ao qual a autarquia disponibilizou realojamento temporário.No local estiveram os Sapadores do Porto. A PSP investiga.